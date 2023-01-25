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Армия РФ ударила по Харьковской области: есть раненые и жертвы

В результате атаки РФ по Бериславу погибли 2 человека, еще 3 ранены.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Армия РФ ударила по Харьковской области: есть раненые и жертвы
Берислав, Харьковская область / t.me/khersonskaODA

Сегодня, 25 января днем российская армия массированным огнем покрыла Берислав, что на Харьковщине. В результате этого погибли два человека. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

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"Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором были люди", - написал он. 

Янушевич добавил, что в результате российского обстрела погибли два человека, трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Напомним, на Харьковщине эксгумировали тела жителей, которых расстреляли в автобусе. Люди пытались выехать эвакуационными автобусами из оккупированного пгт Боровая Изюмского района.

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