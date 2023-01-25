Зеленский ввел санкции против Новинского и еще 9 человек
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО в отношении бывшего депутата Вадима Новинского, а также наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и ряда других священнослужителей. Об этом сообщается в Офисе президента.
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Зеленский подписал указ о введении в действие санкций СНБО. Санкции будут действовать 5 лет и заключаются в блокировании денежных активов, запрете пользования государственными землями и другими активами, а также в выводе капитала из Украины.
Под санкции попали:
- Вадим Новинский - бизнесмен, клирик Украинской православной церкви;
- Павел Лебедь - наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел;
- Ростислав Швец - так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви";
- Константин Чернышов - так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви";
- Александр Овсянников - так называемый "епископ Джанкойский и Раздольненский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией";
- Александр Таранов - так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви";
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- Олег Иванов - митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви;
- Алексей Масленников - епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви;
- Вячеслав Опанасенко - так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии";
- Владимир Удовенко - управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви, митрополит Платон.
Напомним, Владимир Зеленский усилил уголовную ответственность военных. В частности закон запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, невыполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него.