Зеленский ввел санкции против Новинского и еще 9 человек

Санкции заключаются в блокировании денежных активов, запрете пользования государственными землями и другими активами, а также в выводе капитала из Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО в отношении бывшего депутата Вадима Новинского, а также наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и ряда других священнослужителей. Об этом сообщается в Офисе президента.

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Зеленский подписал указ о введении в действие санкций СНБО. Санкции будут действовать 5 лет и заключаются в блокировании денежных активов, запрете пользования государственными землями и другими активами, а также в выводе капитала из Украины.

Под санкции попали:

Вадим Новинский - бизнесмен, клирик Украинской православной церкви;

Павел Лебедь - наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел;

Ростислав Швец - так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви";

Константин Чернышов - так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви";

Александр Овсянников - так называемый "епископ Джанкойский и Раздольненский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией";

Александр Таранов - так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви";

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Олег Иванов - митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви;

Алексей Масленников - епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви;

Вячеслав Опанасенко - так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии";

Владимир Удовенко - управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви, митрополит Платон.

Напомним, Владимир Зеленский усилил уголовную ответственность военных. В частности закон запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, невыполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него.