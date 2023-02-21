Нидерланды отправят 230 военных для обучения украинских бойцов

В 2023 году голландские инструкторы обучат 30 000 украинских военных. Первые 30 нидерландских военнослужащих приступят к обучению в апреле и мае.

Нидерланды планируют отправить еще 230 военнослужащих в Германию для тренировки украинских бойцов. Об этом сообщает NOS.

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Сообщается, что власти Нидерландов будут способствовать и присоединятся к подготовке в общей сложности 30 000 украинских военных.

"Учитывая масштабную мобилизацию в России, подготовка украинских военных важна для украинской устойчивости", - подчеркнули в правительстве Нидерландов.

Первые 30 нидерландских военнослужащих должны быть отправлены на четыре недели в апреле и мае. Остальные 200 - должны прибыть в августе и сентябре и провести шесть недель на учениях.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.