РФ пытается сорвать мобилизацию в Украине - ВСУ

Противодействие мобилизации, равно как и противодействие усилению западной военной помощи, является органической частью войны против Украины.

Враг пытается сорвать мобилизацию в Украине путем дезинформации. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

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Сообщается, что массовую бот-рассылку фейковых сообщений центр зафиксировал 17-18 февраля.

"Установлено, что в рассылке было задействовано четыре десятка аккаунтов, разместивших более 720 полностью идентичных объявлений - эти профили имеют фото, «заимствованные» из фотостоков или социальных сетей, и уже использовались ранее в российских бот-рассылках. До 17 февраля они распространяли объявления, направленные только на российскую аудиторию. В частности, наиболее продуктивным из них является "егор пелевин", на которого приходится более 10% сообщений. До этого рекламировал майнинговую компанию по иркутску, отдаленную работу в России и Telegram-канал с порноконтентом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что после объявления частичной мобилизации в РФ, которая привела к массовому выезду россиян, усилия кремлевских спецслужб по срыву мобилизации в Украине усилились: нужно было создать картинку, что в Украине дела обстоят "еще хуже".

"Манипуляторы играют на исторических травмах и активно используют реальные недостатки украинской мобилизационной системы. В рамках кампании используются также фейки, например, с ложной интерпретацией фото или видео, комментарии псевдоэкспертов, которые, например, распространяют в сети Tik-Tok, дезинформация о незаконности мобилизации", - говорится в сообщении.

СтратКом выделил следующие цели такой кампании:

создание максимально отрицательного фона для мобилизации;

усложнение формирования мобилизационного резерва;

деморализация и дезориентация общества;

нормализация разных форм уклонения от мобилизации;

подрыв доверия к военно-политическому руководству и авторитету ВСУ.

"Поэтому нужно помнить - противодействие мобилизации, равно как и противодействие усилению западной военной помощи, является органической частью войны против Украины. Это следует учитывать при потреблении контента в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.