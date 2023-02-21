Генштаб озвучил потери врага на 21 февраля
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 760 оккупантов, а всего с начала вторжения в Украину погибли более 144 тысяч российских солдат.
С начала войны по 21 февраля 2023 года общие потери личного состава войск РФ на территории Украины ориентировочно составили 144 440 человек (+760 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Сообщается, что с начала войны уничтожены:
- 3326 (+10) танков
- 6562 (+9) боевых бронированных машины
- 2338 (+4) артиллерийских систем
- 471 (+0) реактивная система залпового огня
- 243 (+0) средства ПВО
- 299 (+0) самолетов
- 287 (+0) вертолетов
- 2023 (+5) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 873 (+0) крылатые ракеты
- 18 (+0) кораблей/катеров
- 5210 (+1) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 226 (+1) единиц специальной техники
Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.
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