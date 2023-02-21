Генштаб озвучил потери врага на 21 февраля

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 760 оккупантов, а всего с начала вторжения в Украину погибли более 144 тысяч российских солдат.

С начала войны по 21 февраля 2023 года общие потери личного состава войск РФ на территории Украины ориентировочно составили 144 440 человек (+760 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Сообщается, что с начала войны уничтожены:

3326 (+10) танков

6562 (+9) боевых бронированных машины

2338 (+4) артиллерийских систем

471 (+0) реактивная система залпового огня

243 (+0) средства ПВО

299 (+0) самолетов

287 (+0) вертолетов

2023 (+5) БПЛА оперативно-тактического уровня

873 (+0) крылатые ракеты

18 (+0) кораблей/катеров

5210 (+1) единиц автомобильной техники и автоцистерн

226 (+1) единиц специальной техники

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.