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Генштаб озвучил потери врага на 21 февраля

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 760 оккупантов, а всего с начала вторжения в Украину погибли более 144 тысяч российских солдат.
Генштаб озвучил потери врага на 21 февраля
Иллюстративное фото / facebook.com/usofcom

С начала войны по 21 февраля 2023 года общие потери личного состава войск РФ на территории Украины ориентировочно составили 144 440 человек (+760 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Сообщается, что с начала войны уничтожены:

  • 3326 (+10) танков
  • 6562 (+9) боевых бронированных машины
  • 2338 (+4) артиллерийских систем
  • 471 (+0) реактивная система залпового огня
  • 243 (+0) средства ПВО
  • 299 (+0) самолетов
  • 287 (+0) вертолетов
  • 2023 (+5) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 873 (+0) крылатые ракеты
  • 18 (+0) кораблей/катеров
  • 5210 (+1) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 226 (+1) единиц специальной техники

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.

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