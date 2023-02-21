Зеленский провел встречу с депутатами парламента Израиля

Посол Израиля в Украине отметил, что страны будут поддерживать тесные отношения, основанные на общих ценностях и взаимных интересах.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с депутатами парламента Израиля Юлием Эдельштейном и Зеэвом Элькиным, которые находятся с визитом в Киеве. Об этом сообщает посол Израиля в Украине Майкл Бродский.

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"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения, основанные на общих ценностях и взаимных интересах", - отметил посол.

Meeting @ZelenskyyUa together with @YuliEdelstein and @zeev_elkin. Israel and Ukraine will maintain close relations based on common values and mutual interests. @AndriyYermak pic.twitter.com/Z1rIHkXVcc — Michael Brodsky (@michael_brodsk) February 21, 2023

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.