Премьер Италии приехала в Украину

Джорджия Мелони проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также посетит Бучу и Ирпень.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони прибыла в Киев. Об этом сообщает Repubblica.

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Сообщается, что в Украину Мелони прибыла из польского Перемышля на поезде. В ее планах провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

"Днем премьера ожидает Владимир Зеленский, с которым она проведет пресс-конференцию, а утром, после небольшого перерыва в гостинице, Мелони посетит Бучу и Ирпень", – говорится в сообщении.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.