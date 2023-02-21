Войска РФ обстреляли Очаков, есть раненый

Обстрел произошел сегодня около 12:00. Ранение получил один человек, медики оказывают ему помощь.

Последствия одного из предыдущих обстрелов Николаевской области / Соцсети

Оккупанты 21 февраля обстреляли Очаков Николаевской области, вследствие чего житель получил ранения. Об этом сообщает начальник Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

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Согласно его информации, обстрел произошел около 12:00.

"Ранение получил один человек, медики оказывают ему квалифицированную помощь", - отметил Шайхет.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.