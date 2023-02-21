Обстрел Херсона: шестеро погибших, 12 раненых

На данный момент известно о шести погибших и 12 раненых в результате удара РФ по Херсону. Данные уточняются.

Из-за обстрела оккупационными войсками РФ остановки общественного транспорта в Херсоне 21 февраля погибли шесть человек. Об этом сообщил пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

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"На данный момент информация уточняется. Также ракета залпового огня типа Град ударила и по другим районам города", - отметил он.

В свою очередь в ОК Юг заявили, что оккупанты ударили по жилым кварталам, объектам критической инфраструктуре, детскому саду, больнице, частным гаражам и автомобилям в Херсоне. Из-за атаки получили существенные повреждения дома, из-за прямого попадания снарядов загорелось несколько квартир. Кроме того, войска РФ обстреляли местный рынок.

"Просто среди улицы, в собственных домах и на рабочих местах мирные жители Херсона получали ранения и умирали. На данный момент известно о шести погибших и 12 раненых. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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