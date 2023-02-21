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Генштаб продемонстрировал работу украинской авиации на фронте

Авиация Украины наносит удары по позициям россиян. На видео показана работа 16-й отдельной бригады армейской авиации Броды.
Генштаб продемонстрировал работу украинской авиации на фронте
Иллюстративное фото / Минобороны Украины

Летчики Воздушных сил ВСУ продолжают выполняют боевые задачи на фронте. Видео одного из таких полетов опубликовал Генштаб ВСУ.

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На видео, которое опубликовал Генштаб ВСУ, продемонстрирована работа 16-й отдельной бригады армейской авиации Броды.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.

 

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