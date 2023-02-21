На Херсонщине задержан предатель,"сдававший" россиянам украинских патриотов

После освобождения части региона он решил "залечь на дно" и таким образом надеялся избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

СБУ задержала в Херсонской области предателя, который "сдавал" оккупантам украинских патриотов и держал у себя арсенал российского оружия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Злоумышленником оказался местный житель, после временного захвата части региона пошедший на сотрудничество с российскими оккупантами. В начале марта прошлого года он предоставил рашистам персональные данные и адреса пребывания участников сопротивления в одном из поселков близ областного центра. В первую очередь врага интересовала информация о местных жителях, которые выступали против захватчиков и имели в своих домах охотничье оружие", - говорится в сообщении.



Сообщается, что предатель лично участвовал в составе карательных отрядов России, проводивших облавы и незаконные задержания украинских граждан.



"После освобождения части региона он решил "залечь на дно" и таким образом надеялся избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба СБУ, у предателя обнаружили арсенал российского оружия, в котором были реактивная противотанковая граната, противопехотные и противотанковые мины, ручные боевые гранаты, патроны разного калибра.

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