Удар РФ по Херсону: число пострадавших увеличилось

В результате обстрелов россиянами Херсона погибли пять человек. 16 людей находятся в больницах города.

Количество пострадавших в результате сегодняшних обстрелов оккупантами Херсона увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает Херсонский горсовет.

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"По состоянию на данный момент, 21 человек в Херсоне пострадал от обстрелов армии РФ сегодня днем", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в результате обстрела погибли пять человек. 16 людей находятся в больницах города.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на очередной акт агрессии по отношению к мирному населению со стороны РФ.

"Российская армия массово обстреливает Херсон. В очередной раз беспощадно убивает мирное население. Есть попадание в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта. В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных", - отметил он.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битве на дипломатическом фронте. Встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.