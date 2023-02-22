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В Крыму дефицит лекарств, потому что их забирают на нужды армии РФ - ЦНС

Оккупанты забирают не только лекарства, но и гражданские учреждения переориентировалась на военные госпитали.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В Крыму дефицит лекарств, потому что их забирают на нужды армии РФ - ЦНС
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Во временно оккупированном Крыму дефицит лекарств для гражданских из-за того, что их забирают на нужды российской армии. Гуманитарный кризис постоянно растет. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. 

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"Из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины на нужды российских военных, в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских. Приоритет использования медикаментов смещен на нужды оккупантов. В частности большинство идет на лечение военных рф", - говорится в сообщении. 

В ЦНС сообщают, что на полуострове обостряется гуманитарный кризис, ведь оккупанты забирают не только лекарства, но и гражданские учреждения переориентировалась на военные госпитали.

"По информации крымского подполья, ранее москва пообещала так называемому главе полуострова Аксенову, что в Крыму таких проблем, как в других регионах, не будет.  Зато сейчас в правительстве рф Аксенову ответили согласно пропагандистским методичкам: "все для победы, все для армии"", - 

Напомним, жителей Херсона просят не выходить на улицу до конца недели. Власти города опасаются, что Россия может прибегнуть к массированному обстрелу в годовщину войны.

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