В ближайшее время ожидаем танки от партнеров - Резников

Украина в ближайшее время ожидает поставку танков от партнеров.

| Автор: Мальцева Ольга

Украина в ближайшее время ожидает танки от партнеров, а тем временем передает российские трофейные танки в другие страны, как музейные экспонаты. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

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"Свободный мир создал "танковую коалицию", чтобы помочь Украине победить в этой войне. Уже в ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами", - написал Резников.

Он пошутил, что сегодня ночью российские танки "ворвались" в НАТО и ЕС, имея в виду трофейную технику оккупантов, которую уничтожили украинские воины.

"24 февраля граждане четырех стран - Германии, Литвы, Латвии и Эстонии - одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов", - добавил он, напомнив, что летом первые такие экспозиции принимали наши друзья в Польше и Чехии.

Он отметил, что это также должно стать сигналом для россиян, ведь в Европе посмотрят на их истинное лицо, которое раньше вызывало страх, а сейчас отвращение и презрение.

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"Больше европейцев убедится, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага возле своего дома", - добавил он.

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