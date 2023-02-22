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Зеленский впервые поговорил с президентом Уганды

В ходе переговоров президенты стран обсудили потенциал развития отношений Украины и Уганды.
Зеленский впервые поговорил с президентом Уганды

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 февраля, впервые провел телефонный разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

В ходе переговоров лидеры стран обсудили потенциал развития отношений Украины и Уганды.

"Рад провести первый в истории двусторонних отношений разговор с Президентом Уганды Йовери Мусевени. Рассказал об украинских мирных инициативах в ООН. Также поговорили о потенциале развития двусторонних отношений", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский обсудил саммит НАТО с президентом Эстонии

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с президентом Монголии.

 

 

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