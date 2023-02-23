Зеленский анонсировал новые санкции

Президент провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов Украины.

Украина намерена усилить санкционное давление на россию и тех, кто поддерживает ее захватническую позицию. Об этом в среду, 22 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

"Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства", - заявил глава государства.

"Детали сообщу", - уточнил он.

Президент подчеркнул, что Украина не будет сбавлять давление на врага как внешнего, так и внутреннего.

Ранее сообщалось, что Украина введет секторальные экономические санкции сроком на 50 лет ко всем финансовым учреждениям, которые зарегистрированы и находятся в России.

США планируют ввести новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России, которые затронут ее энергетический сектор и военно-промышленный комплекс.

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