Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Вертолет, 15 артсистем и 9 БПЛА: Генштаб обновил потери РФ в войне

С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 179 320 оккупантов.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Вертолет, 15 артсистем и 9 БПЛА: Генштаб обновил потери РФ в войне
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

За минувшие сутки российская армия в Украине потеряла более 500 человек при исполнении служебных обязанностей. С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 179 320 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. 

Кроме того, за минувшие сутки украинские воины уничтожили:

Читайте также: Россия усиливает десантников новым оружием для наступления - британская разведка

  • 7 танков (всего 3 644 единицы); 
  • 10 боевых бронированных машин (всего 7 038 единиц); 
  • 15 артиллерийских систем (всего 2 765 единиц);
  • 1 РСЗО (всего 535 единиц); 
  • 1 вертолет (всего 293 единицы); 
  • 9 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2 332 единицы);
  • 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 5 620 единиц);
  • 5 единиц специальной техники (всего 316 единиц).

С начала полномасштабного вторжения российская армия также понесла потери:

Читайте также: В США не знают, удалось ли остановить "утечку данных"

  • 282 средства ПВО;
  • 307 самолетов; 
  • 911 крылатых ракет;
  • 18 кораблей/катеров.

Напомним, в Генштабе показали, как вертолет ВСУ уничтожает оккупантов. В Генеральном штабе ВСУ показали, как украинский вертолет метко уничтожает врага.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK