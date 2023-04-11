Вертолет, 15 артсистем и 9 БПЛА: Генштаб обновил потери РФ в войне
С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 179 320 оккупантов.
За минувшие сутки российская армия в Украине потеряла более 500 человек при исполнении служебных обязанностей. С начала полномасштабного вторжения потери России составляют 179 320 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Кроме того, за минувшие сутки украинские воины уничтожили:
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- 7 танков (всего 3 644 единицы);
- 10 боевых бронированных машин (всего 7 038 единиц);
- 15 артиллерийских систем (всего 2 765 единиц);
- 1 РСЗО (всего 535 единиц);
- 1 вертолет (всего 293 единицы);
- 9 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2 332 единицы);
- 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 5 620 единиц);
- 5 единиц специальной техники (всего 316 единиц).
С начала полномасштабного вторжения российская армия также понесла потери:
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- 282 средства ПВО;
- 307 самолетов;
- 911 крылатых ракет;
- 18 кораблей/катеров.
Напомним, в Генштабе показали, как вертолет ВСУ уничтожает оккупантов. В Генеральном штабе ВСУ показали, как украинский вертолет метко уничтожает врага.
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