УЗ снизила стоимость перевозки зерновых

Общая стоимость перевозки зерна в вагонах УЗ теперь составляет в экспортном сообщении в направлении морских портов - 22,1-23,6 долл./т без НДС.

Стоимость перевозки зерновых по железной дороге в апреле уменьшилась на 7,67-31,62% в зависимости от сообщения. Об этом заявил заместитель директора департамента коммерческой работы АО Укрзализныця Валерий Ткачев.

По его словам, общая стоимость перевозки зерна в вагонах УЗ теперь составляет:

в экспортном сообщении в направлении морских портов - 22,1-23,6 долл./т без НДС (-10,4%);

во внутреннем и импортном сообщении - 22,9-23,6 долл./т без НДС (-31,62%);

в экспортном сообщении в направлении западных переходов – 38,5 долл./т без НДС (-7,67%).

Ткачев прзвал отправителей увеличивать объемы отгрузки зерновых.

Напомним, Укрзализныця в марте 2023 года перевезла 12,2 млн тонн грузов, что стало самым высоким показателем месячного объема перевозки с начала войны.

Ранее сообщалось, что УЗ планирует создать компанию-грузоперевозчика для работы в Европе.