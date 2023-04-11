Канада предоставит Украине пулеметы и патроны

В новый пакет военной помощи от Канады войдет 21 тысяча автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов.

Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи, в который него войдут пулеметы и патроны. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместном брифинге с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Трюдо отметил, что Канада уже больше года предоставляет Украине военную помощь - танки, бронетранспортеры, боеприпасы и другое вооружение.

"Сегодня мы объявляем, что оружия будет еще больше. Мы отправляем 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это поможет Вооруженным силам Украины продолжать защищать свою свободу и бороться за территориальную целостность Украины", - заявил премьер Канады.

Ранее сообщалось, что Канада отправила партию Leopard 2 для Украины.

Напомним, в марте Канада передала Украине военную помощь. Глава Минобороны страны опубликовала видео с погрузкой бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet