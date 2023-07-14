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На Николаевщине эксгумировали тела двух человек, погибших от рук оккупантов

В селе Степное Воскресенской территориальной общины обнаружены захоронения двух мужчин, которых весной прошлого года расстреляли военные РФ.
На Николаевщине эксгумировали тела двух человек, погибших от рук оккупантов
Могилы расстрелянных оккупантами жителей села в Николаевской области / Соцсети

На освобожденной от врага территории Николаевской области правоохранители обнаружили тела двух гражданских, которых расстреляли россияне во время оккупации села. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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"Во время очередного осмотра местности в селе Степное Воскресенской территориальной общины Николаевского района прокуроры совместно со следователями и криминалистами ГУ Нацполиции в области эксгумировали тела двух местных жителей - мужчин, 20 и 34 лет. Их весной прошлого года расстреляли военные РФ. Тела погибших направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования", - сообщает Офис генпрокурора.

Ранее Кулеба заявил, что Украина получит F-16, а Россия это проглотит. Дмитрий Кулеба ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине F-16 как "ядерную угрозу".

 

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