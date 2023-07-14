На Николаевщине эксгумировали тела двух человек, погибших от рук оккупантов

В селе Степное Воскресенской территориальной общины обнаружены захоронения двух мужчин, которых весной прошлого года расстреляли военные РФ.

На освобожденной от врага территории Николаевской области правоохранители обнаружили тела двух гражданских, которых расстреляли россияне во время оккупации села. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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"Во время очередного осмотра местности в селе Степное Воскресенской территориальной общины Николаевского района прокуроры совместно со следователями и криминалистами ГУ Нацполиции в области эксгумировали тела двух местных жителей - мужчин, 20 и 34 лет. Их весной прошлого года расстреляли военные РФ. Тела погибших направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования", - сообщает Офис генпрокурора.

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