Кулеба объяснил резкие слова Зеленского о НАТО

Это был шаг в рамках дипломатической борьбы, детали которой действительно никто внешне не знает, отметил глава МИД.

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что неопределенность НАТО по приглашению Украины является признаком слабости Альянса, следует рассматривать как элемент военной дипломатии. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Твит президента касался не всех решений саммита, а лишь конкретного предложения о приглашении, а появился он, потому что мы всегда "бьемся до конца". И это был наш шаг в рамках дипломатической борьбы, детали которой на самом деле никто внешне не знает. Но это было еще одно свидетельство того, что Украина никогда не сдается, и в любой ситуации бьется до конца, до получения желаемого результата", - сказал Кулеба.

Он заверил, что Украина продолжит работу над получением приглашения присоединиться к НАТО.

"Мы однозначно его получим, я не сомневаюсь. Но события вторника нужно рассматривать именно через призму того, что у нас военная дипломатия. Мы боремся всегда", - подчеркнул Кулеба.

По словам министра, принятые решения саммита НАТО свидетельствуют о результативности такой борьбы.

Ранее Кулеба заявил, что Украина получит F-16, а Россия это проглотит. Дмитрий Кулеба ответил на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия будет рассматривать предоставление Украине F-16 как "ядерную угрозу".