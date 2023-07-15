Оккупанты в Мелитополе создали "отряд Путина" - мэр

Россияне отправляют детей в лагеря, где вместо отдыха вынуждают учить историю России, а молодежь загоняют в милитарные организации.

Российские захватчики усиливают пропагандистскую кампанию на временно оккупированной территории (ВОТ) Запорожской области, в которую привлекают молодежь и пожилых людей. Об этом накануне сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Россияне на ВОТ запустили пропагандистскую машину по полной – зомбируют и старых, и малых. Создают новые и новые пропагандистские медиа, чтобы рассказывать, как хорошо живется в оккупации. Отжали типографию, чтобы печатать свои агитки. Каждому предлагают бесплатный пакет телевизионного оборудования, чтобы смотреть только российские "обязательные" телеканалы, – написал мэр.

Федоров добавил, что с целью промывания мозгов детей отправляют в лагеря, где вместо отдыха заставляют учить историю России.

По его словам, молодежь загоняют в милитарные организации и молодежные центры, занимающиеся "патриотическим воспитанием" и пропагандой.

"Не стесняются привлекать и пожилых людей. В Мелитополе создали свой "отряд путина" – из пенсионерок, которые ходят на все возможные мероприятия и пропагандируют "русский мир", – отметил Иван Федоров.

Ранее сообщалось, что россияне подготовили новый учебник по истории России на 10-11 классов, где появилась глава, посвященная полномасштабной войне в Украине. Он пропагандирует кремлевские идеологемы о "правом деле" РФ, а также о "денацификации и демилитаризации" Украины.

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