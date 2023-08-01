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По всей Украине 1 августа объявляли воздушную тревогу: что известно

Вследствие взлета истребителя МиГ-31К по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
 |  Автор: Мальцева Ольга
По всей Украине 1 августа объявляли воздушную тревогу: что известно
МиГ-31К / ЕРА/UPG

Сегодня, 1 августа, около 11:35 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины!", - говорится в сообщении. 

В Воздушных силах сообщили о зафиксированном взлете российского истребителя МиГ-31К.

В 11:59 было объявлено об отбое воздушной тревоги по всем областям.

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Для справки. МиГ-31К - сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

Напомним, оккупанты заявили об атаке морских дронов на корабли РФ в Черном море. Морские дроны атаковали патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, которые находились в 340 км к юго-западу от Севастополя.

 

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