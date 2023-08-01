По всей Украине 1 августа объявляли воздушную тревогу: что известно

Вследствие взлета истребителя МиГ-31К по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 1 августа, около 11:35 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также: Последствия обстрелов, фронт и ПВО: Зеленский провел совещание с силовиками и военными

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины!", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили о зафиксированном взлете российского истребителя МиГ-31К.

В 11:59 было объявлено об отбое воздушной тревоги по всем областям.

Читайте также: Россия атаковала Харьков "Шахедами": разрушено общежитие, есть пострадавший

Для справки. МиГ-31К - сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.

Напомним, оккупанты заявили об атаке морских дронов на корабли РФ в Черном море. Морские дроны атаковали патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, которые находились в 340 км к юго-западу от Севастополя.