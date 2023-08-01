СБУ ликвидировала масштабную схему печати фальшивых паспортов и водительских удостоверений

Правоохранители разоблачили и ликвидировали масштабную схему печати фальшивых паспортов и водительских удостоверений.

| Автор: Мальцева Ольга

СБУ ликвидировала подпольный "паспортный стол", где изготавливали фальшивые документы для легализации иностранцев в Украине и ЕС / facebook.com/ssu.vinnytsia

Сотрудники СБУ ликвидировали подпольный "паспортный стол", где изготавливали фальшивые документы для легализации иностранцев в Украине и ЕС. В результате спецоперации в Винницкой, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях задержан организатор сделки и 8-х его сообщников. Об этом сообщает СБУ.

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Среди организаторов подпольной схемы был бывший чиновник расформированной милиции. Злоумышленники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, виды на временное проживание в Украине и водительские удостоверения.

Цена фальшивого документа составляла от 8 до 14 тыс. грн. Сумма зависела от его типа и срочности изготовления. Дельцы ежемесячно получали "прибыль" до 6 млн грн. По имеющимся данным, среди основных клиентов "сервиса" были и иностранцы, которые на основании фейковых документов хотели легализоваться в Украине или выехать в Евросоюз.

Правоохранители установили, что незаконную деятельность организовали несколько жителей Одессы, а подпольный цех они обустроили у своих сообщников - в специально арендованной квартире в центре Львова.

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"Для поиска клиентов создали "рекламную" страницу в Инстаграм, где предлагали собственный перечень нелегальных "услуг". Так, например, одну поддельную ID-карту гражданина Украины дельцы продавали, в среднем, за 11 тыс. грн. Готовую "продукцию" рассылали по регионам своим сообщникам, которые в дальнейшем переадресовывали ее на почтовые адреса "заказчиков". Средний объем разовой "оптовой партии" поддельных документов в одну область составлял от 100 до 500 единиц фальшивок", - сообщили в СБУ.

На основании доказательств всем фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Судом избраны для них меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

СБУ ликвидировала подпольный "паспортный стол", где изготавливали фальшивые документы для легализации иностранцев в Украине и ЕС / facebook.com/ssu.vinnytsia СБУ ликвидировала подпольный "паспортный стол", где изготавливали фальшивые документы для легализации иностранцев в Украине и ЕС / facebook.com/ssu.vinnytsia СБУ ликвидировала подпольный "паспортный стол", где изготавливали фальшивые документы для легализации иностранцев в Украине и ЕС / facebook.com/ssu.vinnytsia СБУ ликвидировала подпольный "паспортный стол", где изготавливали фальшивые документы для легализации иностранцев в Украине и ЕС / facebook.com/ssu.vinnytsia СБУ ликвидировала подпольный "паспортный стол", где изготавливали фальшивые документы для легализации иностранцев в Украине и ЕС / facebook.com/ssu.vinnytsia СБУ ликвидировала подпольный "паспортный стол", где изготавливали фальшивые документы для легализации иностранцев в Украине и ЕС / facebook.com/ssu.vinnytsia СБУ ликвидировала подпольный "паспортный стол", где изготавливали фальшивые документы для легализации иностранцев в Украине и ЕС / facebook.com/ssu.vinnytsia СБУ ликвидировала подпольный "паспортный стол", где изготавливали фальшивые документы для легализации иностранцев в Украине и ЕС / facebook.com/ssu.vinnytsia

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