В МО назвали площадь освобожденных земель Украины

Общее количество деоккупированных земель составляет более 240 кв. километров, отметила Анна Маляр.

Украинские бойцы в общей сложности уволили 37 кв. километров на Бахмутском направлении и более 204 кв. километры на юге страны. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, Силы обороны постепенно, но продвигаются по всем направлениям.

"К примеру, за прошедшую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там уволено 2 квадратных километра, вместе это уже 37 кв. километра. Если юг, то больше 12 (кв. километры-ред.) было освобождено на прошлой неделе, и вместе больше чем 204 квадратных километра... и на юге, и на востоке постепенно, но мы осуществляем продвижение вперед, и в том числе, это не только Бахмутское направление, но еще раз говорю, нужно закрепиться, а потом мы сможем обо всем этом сказать", - подчеркнула чиновница.

Она добавила, что перед силами обороны стоит задача не только продвигаться вперед и освобождать наши территории, но и уничтожать оборонительные и наступательные силы оккупантов.

"Потому что враг пытается перехватить инициативу, потому что сейчас фактически инициатива у нас и мы наступаем. Но это же шаткая ситуация и постоянно, каждый день, нужно отстаивать этот статус... Поэтому наши силы уничтожают их потенциал каждый день, чтобы они не могли перехватить эту инициативу и для того, чтобы они как можно меньше сопротивлялись", - отметила Маляр.

Представительница Минобороны (МО) добавила, что Силы обороны беспощадно уничтожают личный состав захватчиков.

"Враг несет большие потери по всем направлениям, где они пытаются наступать. Но мы их там не просто останавливаем, мы их там убиваем. И они несут большие потери в количестве своих бойцов", - резюмировала она.

Как уже писали, американские СМИ заявили, что Украина, вероятно, наращивает темпы контрнаступления после двух месяцев медленного прогресса на поле боя.

Добавим, что в Пентагоне заявили, что у ВСУ сейчас есть "несколько доступных вариантов", потому что Киев выделяет больше средств для своего контрнаступления против российских войск.

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