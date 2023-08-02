ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки: Генштаб

Украинские силы продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Также ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки.

| Автор: Мальцева Ольга

Украинские силы выбили россиян с позиций возле Авдеевки, в районе Бахмута, что в Донецкой области. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. В ходе ведения силами обороны наступательных действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Андреевки, безуспешно пытался восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки, а также северо-западнее Курдюмовки. Тяжелые бои продолжаются", - сообщают в Генштабе.

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Сообщается, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

Армия России несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В то же время, враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, задействует резервы.

Напомним, ночная атака по Украине: силы уничтожили 23 "Шахеды". В Воздушных силах рассказали о ночной атаке России дронами-камикадзе "Shahed-136/131".