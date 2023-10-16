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В ГУР объяснили, почему в РФ не объявляют массовую мобилизацию

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизованные не вернутся домой, пока идет война. Это разозлило патриотически настроенную общественность.
В ГУР объяснили, почему в РФ не объявляют массовую мобилизацию
Иллюстративное фото / РосСМИ

Власти РФ боятся официально объявлять массовую мобилизацию из-за опасений протестов. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире канала "Мы Украина".

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Также он подчеркнул, что мобилизацию в РФ не прекращали и людей продолжают гнать на войну. По его словам, речь идет о десятках тысяч человек в месяц.
 
"Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением", - сказал представитель ГУР.
 
Также он отметил, что как бы диктатура ни относилась к общественному бунту, но в Кремле его боятся, так же, как россияне боятся самой мобилизации.
 
"Боятся, что будут забирать людей с улицы. Так сейчас поступают на оккупированных территориях Украины. В частности, на Донбассе", - заявил Юсов.

Ранее Зеленский провел очередное заседание ставки и назвал ключевые темы, которые обсуждались.

 

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