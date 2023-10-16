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РФ атаковала Днепропетровщину ракетами, есть попадание

Одну из вражеских ракет сбила противовоздушная оборона, а другая попала по территории Днепровского района.
РФ атаковала Днепропетровщину ракетами, есть попадание
Последствия вражеских обстрелов в Днепропетровской области / t.me/dnipropetrovskaODA

Ночью 16 октября войска РФ атаковали Днепропетровскую область ракетами, а также обстреляли из тяжелой артиллерии и Градов. Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, одну из ракет сбили военные Воздушного командования Восток, а другая попала по территории Днепровского района. Также враг пять раз бил по Никопольскому району.

"В Никополе повреждены по два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Изувечены пятиэтажка, три частных дома, хозяйственное сооружение, авто и остановка транспорта. Зацепило газопровод и четыре линии электропередачи. Без света остались почти полторы тысячи семей", - подчеркнул глава региона.

В Марганецкой общине повреждены два дома, религиозный объект и электросети. Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее Зеленский провел очередное заседание ставки и назвал ключевые темы, которые обсуждались.

 

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