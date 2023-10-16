Силы ПВО сбили две ракеты и 11 Шахедов

В общей сложности враг запустил по Украине баллистическую ракету Искандер М, пять Х-59 и 12 ударных беспилотников.

Ночью 16 октября российская армия атаковала Украину с нескольких направлений, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники. Об этом сообщает командование Воздушных сил.

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Сообщается, что всего зафиксировано применение одной баллистической ракеты Искандер М, пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

При этом авиационными ракетами атакованы северные и восточные регионы Украины, а Шахеды противник направил в разных направлениях, в частности на запад.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 Shahed-136/131", - подчеркнули военные.

Ранее Зеленский провел очередное заседание ставки и назвал ключевые темы, которые обсуждались.