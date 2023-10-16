820 оккупантов, самолет и вертолет: Генштаб обновил потери армии РФ

В общем, с начала полномасштабного вторжения в Украину, потери России в войне составляют 288 630 оккупантов

| Автор: Мальцева Ольга

За минувшие сутки армия РФ в Украине потеряла более 860 человек. В общем, с начала полномасштабного вторжения в Украину, потери России в войне составляют 288 630 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Так, за минувшие сутки украинские силы уничтожили:

17 танков (всего 4 965 единиц);

23 боевых бронированных машин (всего 9 385 единиц);

44 артиллерийских систем (всего 6 910 единиц);

1 РСЗО (всего 814 единиц);

1 самолет (всего 318 единиц);

1 вертолет (всего 317 единиц);

11 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5 280 единиц);

22 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 9 271 единица);

5 единиц специальной техники (всего 981 единица).

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения оккупанты также потеряли:

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547 средств ПВО;

1 531 крылатую ракету;

20 кораблей/катеров;

1 подводную лодку.

Напомним, РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами, есть попадания. Одну из вражеских ракет сбила противовоздушная оборона, а другая попала по территории Днепровского района.