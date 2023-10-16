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820 оккупантов, самолет и вертолет: Генштаб обновил потери армии РФ

В общем, с начала полномасштабного вторжения в Украину, потери России в войне составляют 288 630 оккупантов
 |  Автор: Мальцева Ольга
820 оккупантов, самолет и вертолет: Генштаб обновил потери армии РФ
Иллюстративное фото / Getty images

За минувшие сутки армия РФ в Украине потеряла более 860 человек. В общем, с начала полномасштабного вторжения в Украину, потери России в войне составляют 288 630 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Так, за минувшие сутки украинские силы уничтожили: 

  • 17 танков (всего 4 965 единиц);
  • 23 боевых бронированных машин (всего 9 385 единиц);
  • 44 артиллерийских систем (всего 6 910 единиц);
  • 1 РСЗО (всего 814 единиц);
  • 1 самолет (всего 318 единиц);
  • 1 вертолет (всего 317 единиц);
  • 11 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5 280 единиц);
  • 22 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 9 271 единица);
  • 5 единиц специальной техники (всего 981 единица).

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения оккупанты также потеряли: 

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  • 547 средств ПВО;
  • 1 531 крылатую ракету;
  • 20 кораблей/катеров;
  • 1 подводную лодку.

Напомним, РФ атаковала Днепропетровскую область ракетами, есть попадания. Одну из вражеских ракет сбила противовоздушная оборона, а другая попала по территории Днепровского района.

 

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