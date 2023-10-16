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Россияне активно готовятся к боям в Херсонской области - партизаны

На крымском полуострове фиксируют интенсификацию перебрасывания военной техники и боеприпасов оккупантов на материковую часть Украины.
Россияне активно готовятся к боям в Херсонской области - партизаны

Оккупанты активно готовятся к масштабным боям в Херсонской области. Для этого захватчики перемещают свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает крымское движение сопротивления АТЕШ.

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Отмечается, что уже известно о двух таких случаях перебрасывания вражеских командных пунктов. Также на крымском полуострове фиксируют интенсификацию перебрасывания военной техники и боеприпасов оккупантов на материковую часть Украины.
 
"Был замечен железнодорожный эшелон, в котором было до 20 вагонов с боеприпасами, пять БТР, 10 УРАЛов, восемь артиллерийских орудий 152 калибра и многое другое", - говорится в сообщении.
 
Как отметили партизаны, они делают все, чтобы российская техника не доехала до места назначения.

Ранее Зеленский провел очередное заседание ставки и назвал ключевые темы, которые обсуждались.

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