Кулеба рассказал, как спасти ОБСЕ

Россия фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и, таким образом, разрушая организацию изнутри, пояснил глава МИД.

РФ необходимо выгнать из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за ее разрушительного влияния. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главой ОБСЕ.

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По его словам, "Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и, таким образом, разрушая организацию изнутри".

"ОБСЕ - это организация безопасности и сотрудничества в Европе, но на сегодняшний день Россия - это самая большая угроза безопасности и сотрудничеству в Европе. Она стремится к хаосу, дестабилизации, и я сегодня подтвердил свою позицию, что если мы хотим спасти ОБСЕ, спасти безопасность и сотрудничество в Европе, должны выставить Россию за двери ОБСЕ и за двери Европы. Так будет лучше для всех", - заявил Кулеба.

Он заявил, что все, что сейчас делает Россия в ОБСЕ - убивает эту организацию.

"Я легко себе представляю ОБСЕ без РФ. Но путь к этому, безусловно, будет болезненным. Это как лечение болезни: лечиться иногда очень больно, но для выживания и здоровой жизни этот путь надо пройти. Мы уже видим контуры внутри новой ОБСЕ, когда через блокирование Россией тех или иных решений государства-участника находят путь, как обойти российское вето", - отметил он.

Ранее Зеленский провел очередное заседание ставки и назвал ключевые темы, которые обсуждались.