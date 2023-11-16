Россия разместила в Крыму 800 ракет - Гуменюк

Она объяснила, что этот запас нужен стране-агрессору для энергетического террора Украины зимой.

Оккупанты сосредоточили более 800 ракет в оккупированном Крыму для осуществления энергетического террора в Украине зимой. Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

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"Мы говорили о том, что опираемся на данные Главного управления разведки. Знаем, что на Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса, в частности, ракеты типа "Калибр" как раз там сосредоточены, ракеты типа Оникс также запускаются с Крымского полуострова. Потенциал враг накапливает - это очевидно", - отметила она.

Сообщается, что ракеты воздушного базирования рассредоточены в местах, где их можно загружать в самолеты, объяснила чиновница.

"Мы говорим о готовности более 800 ракет в общем количестве к использованию врагом для этапа энергетического террора", - резюмировала Гуменюк.

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