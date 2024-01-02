Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Россия может запустить "Калибры" из Черного моря, - Игнат

Представитель Воздушных сил ВСУ предупредил, что есть вероятность того, что Россия выпустит по Украине "Калибры".
 |  Автор: Мальцева Ольга
Россия может запустить "Калибры" из Черного моря, - Игнат
Юрий Игнат / Getty images

После того, как Россия утром 2 января нанесла по Украине ракетные удары "Кинжалами", она может применить крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также: Удар по Харькову: есть попадания и раненые, в городе пожары

"Остается напряженной ситуация сейчас. Атаки продолжают осуществляться врагом. Есть вероятность также и пуска "Калибров". Это вероятность. Радиолокационно наши Силы обороны наблюдают", - сообщил он.

Напомним, ракетная атака на Киев: в 6 районах упали обломки, 12 пострадавших и перебои со светом. 2 января Россия атаковала Киев ракетами. В результате атаки обломки ракет упали в 6 районах столицы, известно о 12 пострадавших.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK