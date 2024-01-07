Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО

Глава государства также отметил, что во время совещания была четко сформулирована задача на этот год.

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Украинский президент Владимир Зеленский провел продолжительное совещание по планам Украины на этот год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и НАТО. Об этом сообщает глава государства на своем Telegram-канале. "Наша коммуникация, наши внутренние изменения, шаги в отношениях, на которые мы рассчитываем. Также и непубличная работа с партнерами", - отметил Зеленский. По его словам, во время совещания была четко сформулирована задача на этот год. Участие в мероприятии приняли председатель Верховной Рады, глава правительства и профильный вице-премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и его первый заместитель, и международники Офиса президента, и руководитель Офиса. "Приоритеты наши понятны: полностью реализовать решение об открытии переговоров, подготовить нашу переговорную рамку с Евросоюзом, а также выработать такую систему отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждое государство, каждый лидер полностью чувствовали, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее ", - подчеркнул глава государства. Напомним, ранее Владимир Зеленский отметил, что армия России не жалела своих людей, активно забрасывала Украину ударами с артиллерии и бомбами. Однако, несмотря на все эти старания, так и не смогла добиться успеха в войне.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp