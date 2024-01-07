Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО

Глава государства также отметил, что во время совещания была четко сформулирована задача на этот год.
Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО

 

Украинский президент Владимир Зеленский провел продолжительное совещание по планам Украины на этот год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и НАТО. Об этом сообщает глава государства на своем Telegram-канале.   "Наша коммуникация, наши внутренние изменения, шаги в отношениях, на которые мы рассчитываем. Также и непубличная работа с партнерами", - отметил Зеленский.   По его словам, во время совещания была четко сформулирована задача на этот год. Участие в мероприятии приняли председатель Верховной Рады, глава правительства и профильный вице-премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и его первый заместитель, и международники Офиса президента, и руководитель Офиса.   "Приоритеты наши понятны: полностью реализовать решение об открытии переговоров, подготовить нашу переговорную рамку с Евросоюзом, а также выработать такую систему отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждое государство, каждый лидер полностью чувствовали, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее ", - подчеркнул глава государства.       Напомним, ранее Владимир Зеленский отметил, что армия России не жалела своих людей, активно забрасывала Украину ударами с артиллерии и бомбами. Однако, несмотря на все эти старания, так и не смогла добиться успеха в войне.     Зеленский рассказал о совещаниях с оборонным блоком       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp  
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK