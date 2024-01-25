Дождь и мокрый снег: какой будет погода в Украине 26 января

Синоптики рассказали, что в пятницу, 26 января в Украине предполагается облачная погода с небольшим снегом и дождем.

| Автор: Мальцева Ольга

В пятницу, 26 января в Украине предполагается облачная погода с небольшим снегом и дождем. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Сообщается, что на западе страны местами налипание мокрого снега, в юго-восточной части местами гололед.

Синоптики также предупредили о гололедице на дорогах, кроме юга.

"Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Одесской, местами в Винницкой и Житомирской областях порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла (днем в Одесской области и в Крыму 1-6° тепла)", - сообщают в Укргидрометцентре.

Добавляется, что в Карпатах снег, а также метель, температура ночью и днем 2-7° мороза.

Напомним, в Раде рассматривают введение базовой военной службы для всех граждан Украины до 25 лет. В Верховной Раде Украины обсуждают инициативу о введении базовой военной службы для всех граждан в возрасте до 25 лет.