Словакия не будет блокировать выделение Украине 50 млрд. евро помощи и не будет мешать вступлению в ЕС.

Словакия не будет чинить никаких препятствий в одобрении 50 млрд евро со стороны ЕС Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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"Я понимаю, что некоторые наши заявления могут вызвать споры. Но нас просят утвердить 50 миллиардов евро для Украины на следующие четыре года. Словакия соглашается и будет соглашаться. Мы не будем чинить никаких препятствий", - сказал он.

Он также напомнил, что Словакия не выступала против приглашения Украины присоединиться к ЕС, несмотря на то, что подготовка страны, по его мнению, "очень низкая".



"Ладно, мы также сказали "да" на это и предполагаем, что теперь будут переговоры о вступлении, которые могут занять больше времени, но которые должны быть выполнены. Я извиняюсь, но я публично представлю свою позицию так, как я ее вижу", – добавил словацкий премьер.



Фицо считает, что войну в Украине нельзя завершить военным путём. Поэтому он поддерживает все существующие мирные инициативы, поскольку Украина настроена победить только войной.



"Итак, одно дело - это конкретная поддержка Украины. Без "реверса" газа, который мы делали несколько лет назад - тогда мы помогали Украине именно таким образом. Сегодня мы также помогаем гуманитарной помощью. Думаю, я все еще могу назвать вещи своими словами, не правда ли?", - добавил премьер Словакии.

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