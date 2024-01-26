Оккупанты закрыли Лисичанск на въезд - ОВА
В город пропускают людей только с местной регистрацией, никакие другие документы не действуют, сообщает начальник Луганской ОВА.
Оккупанты снова закрыли на въезд город Лисичанск Луганской области. Об этом сообщает начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.
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Как известно, сейчас в город пропускают людей только с местной регистрацией.
"Никакие другие документы не действуют - ни временные пропуски, ни подтверждение факта наличия недвижимости на территории города. Военные РФ говорят, что блокировка населенного пункта будет продолжаться до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении Лысогора.
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