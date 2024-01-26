Оккупанты закрыли Лисичанск на въезд - ОВА

В город пропускают людей только с местной регистрацией, никакие другие документы не действуют, сообщает начальник Луганской ОВА.

Оккупанты снова закрыли на въезд город Лисичанск Луганской области. Об этом сообщает начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

Читайте также: Падение самолета Ил-76 под Белгородом: Минобороны РФ заявило, что на борту находились военнопленные ВСУ

Как известно, сейчас в город пропускают людей только с местной регистрацией.

"Никакие другие документы не действуют - ни временные пропуски, ни подтверждение факта наличия недвижимости на территории города. Военные РФ говорят, что блокировка населенного пункта будет продолжаться до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении Лысогора.

Ранее Зеленский поздравил контрразведку с профессиональным праздником.