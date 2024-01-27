ГПСУ сообщила об укреплении границы

В целях обеспечения надежной охраны и обороны границы Государственная пограничная служба Украины продолжает активные меры по наращиванию безопасности на границе.

Пограничники устанавливают камеры видеонаблюдения на северной границе Украины. Системы слежения имеют функции позиционирования на местности и распознавания объектов. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает помощник главы ГПСУ, пресс-секретарь Андрей Демченко на Facebook.

Он подчеркнул, что такими системами удаленного наблюдения уже оборудованы наиболее опасные направления.

“Камеры дают возможность просматривать местность как в дневное, так и в ночное время суток. В случае возникновения какой-либо угрозы подразделения могут заранее ее рассмотреть и своевременно и оперативно среагировать на изменения”, - говорит Демченко.

Отмечается, что видео с границы выводится на центры управления службой, из которых пограничники могут управлять камерами.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp