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ГПСУ сообщила об укреплении границы

В целях обеспечения надежной охраны и обороны границы Государственная пограничная служба Украины продолжает активные меры по наращиванию безопасности на границе.
ГПСУ сообщила об укреплении границы
Пограничники устанавливают камеры видеонаблюдения на северной границе Украины. Системы слежения имеют функции позиционирования на местности и распознавания объектов. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает помощник главы ГПСУ, пресс-секретарь Андрей Демченко на Facebook.
 
Он подчеркнул, что такими системами удаленного наблюдения уже оборудованы наиболее опасные направления.
 
“Камеры дают возможность просматривать местность как в дневное, так и в ночное время суток. В случае возникновения какой-либо угрозы подразделения могут заранее ее рассмотреть и своевременно и оперативно среагировать на изменения”, - говорит Демченко.
 
Отмечается, что видео с границы выводится на центры управления службой, из которых пограничники могут управлять камерами.
 
 
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