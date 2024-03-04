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Наезд на пешеходов в Польше: пострадали шесть украинцев

Украинцы получают всю необходимую медицинскую помощь, ни о какой оплате за лечение не может быть и речи.
Наезд на пешеходов в Польше: пострадали шесть украинцев
В результате наезда автомобиля на людей в польском Щецине пострадали шесть украинцев, среди них - пятилетний мальчик. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщил Укринформ со ссылкой на консула Украины в Гданьске Александра Плодистого.   Инцидент произошел 1 марта. Водитель легкового автомобиля Ford въехал в людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе, а затем начал сознательно сбивать пешеходов на тротуаре, не тормозя. После этого он пытался скрыться и спровоцировал ДТП с четырьмя автомобилями. Общее количество пострадавших составляет 20 человек.   По словам консула, сегодня врач сообщил, что состояние находящейся в критическом состоянии женщины стабилизировалось, угрозы их жизни пока нет. Пострадавший ребенок будет находиться в одной больнице с мамой еще 2-3 дня, о нем заботятся друзья семьи.   Остальные украинцы находятся в стабильном состоянии, их жизни не угрожает опасность.   По словам Плодистого, украинцы получают всю необходимую медицинскую помощь. Он отметил, что ни о какой оплате за лечение не может быть и речи, хотя одна из женщин не имеет польской медицинской страховки, поскольку приехала из Германии.   Как сообщалось, злоумышленник был задержан, это 33-летний мужчина. Однако о его мотивах ничего не известно.   Политический мотив? Убийство украинца в Германии

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