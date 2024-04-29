Подземные хранилища и бункеры: в ВСУ рассказали, как Украина будет защищать истребители F-16
Украина активно готовится к приему западных истребителей F-16, разрабатывая комплекс мер по их защите на аэродромах. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Илья Евлаш, во время национального телемарафона.
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По его словам, проводятся работы по созданию условий для безопасного размещения F-16 в стране, с целью обеспечения их эффективного участия в защите воздушного пространства Украины.
"Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", - пояснил Евлаш.
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Он также отметил, что планируется рассредоточенное размещение истребителей на различных типах взлетно-посадочных полос, что усложнит их обнаружение российскими силами. Для этого предусмотрены различные методы, направленные на введение потенциальных агрессоров в заблуждение.
Напомним, Россия строит новый военный аэродром возле украинской границы. Россияне начали строительство нового аэродрома в Белгородской области, вблизи Украины.