Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская": ГПСУ

После 10:00 утра 29 апреля польские фермеры прекратили блокировать пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская", что привело к возобновлению движения грузовиков в обоих направлениях.

| Автор: Мальцева Ольга

В понедельник, 29 апреля после 10:00 (по киевскому времени) польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовым транспортным средствам перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Об этом сообщают в ГПСУ, по информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша.

Читайте также: В ВСУ объяснили важность освобождения острова Нестрига на Херсонщине

"Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях осуществляется в обычном режиме. В то же время, по имеющейся информации, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что сейчас со стороны сопредельного государства накопления грузовиков не наблюдается, на выезд из Украины грузовики движутся по е-очереди.

Читайте также: Более 1 300 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армия РФ на 29 апреля

Напомним, подземные хранилища и бункеры: в ВСУ рассказали, как Украина будет защищать истребители F-16. План предусматривает создание подземных хранилищ, бункеров и рассредоточение истребителей на разных типах взлетно-посадочных полос. Это делается для того, чтобы усложнить их обнаружение и уничтожение войсками РФ.