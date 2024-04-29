Хотели попасть в Румынию за 9 тысяч евро: пограничники на Буковине задержали 7 мужчин

Буковинские пограничники ликвидировали канал незаконной переправки людей за границу. Организатору грозит до 7 лет тюрьмы.

| Автор: Мальцева Ольга

Пограничники на Буковине разоблачили и ликвидировали канал незаконной переправки лиц через государственную границу. Организаторы попросили с 7 мужчин от 6 до 9 тысяч евро с каждого. Об этом сообщают в ГПСУ.

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Сообщается, что оперативники Черновицкого пограничного отряда получили опережающую информацию о подготовке незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию группой лиц на участке отдела "Фальков".

"В определенное время мужчины на старой "буханке" отправились в сторону границы, но были задержаны пограничниками неподалеку госграницы. Во время задержания нарушители пытались убежать, но им это не удалось", - говорится в сообщении.

Во время дальнейшей работы пограничники установили, что семеро мужчин, жителей Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областей, договорились с местным жителем о том, что он доставит их в Румынию в обход пунктов пропуска. Организатор просил за переправку от 6 до 9 тысяч евро с каждого из них.

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Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и за свои действия будет отвечать в соответствии с требованиями статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

В отношении остальных нарушителей составлены материалы об административном правонарушении.

Буковинские пограничники ликвидировали канал незаконной переправки людей за границу / facebook.com/zahidnuy.kordon

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