Два нардепа уже год не появляются в Раде - СМИ

Один из депутатов говорит, что это ему "не по душе", а другой – из-за присутствия в парламенте представителей ныне запрещенной партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Два народных депутата от группы За майбутнє - Степан Ивахов и Игорь Палица - с 2023 года не участвуют в заседаниях Верховной Рады. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщили журналисты Bihus.Info

Так, Ивахов объяснил свое отсутствие на голосованиях с августа 2023 года, утверждая, что ему не нравится работа Верховной Рады, которая, по его мнению, свелась к механическому нажатию кнопок.

"Я человек, который по жизни привык действовать или на что-то влиять. А поскольку ВРУ превратилась в "пойди нажми кнопку" – оно мне не по душе и не по сердцу", – отметил он.

Ивахов является соучредителем группы компаний Континиум, владеющей сетью АЗС WOG. Он один из пяти народных депутатов, которые чаще всего "прогуливали" работу в Раде еще до полномасштабного вторжения РФ. В течение почти пяти лет депутатства он инициировал всего семь законопроектов, из которых только один был принят.

В то же время Ивахов подчеркнул, что остается в Украине и готов прийти на работу, если его пригласят.

В ответ на вопрос об ответственности перед людьми, которые его избрали, Ивахов сказал: "Это моя политическая ответственность, но я с ней буду жить, мучиться и с ней и умру".

Другой парламентарий от группы За майбутнє Игорь Палица также прекратил посещать заседание Верховной Рады. Он пояснил, что не будет в зале до тех пор, пока не будет принят законопроект о запрете членам оппозиционной партии ОПЗЖ участвовать в работе Рады.

"Пока этот закон не пройдет хотя бы в регламентный комитет и не будет вынесен на голосование в зал, я не буду находиться под одним потолком с экс-членами ОПЗЖ", – рассказал народный депутат.

Палица отметил, что находится в Украине и общается с избирателями. На вопрос об ответственности за принятие важных законопроектов он ответил: "А какой смысл, что я буду там сидеть? На кого я буду смотреть? На Качного (избирался от ОПЗЖ)? Я имею принципиальную позицию", – подытожил народный избранник.

Напомним, в январе глава фракции Слуга народа Давида Арахамия заявлял о приближении кризиса в Раде . По меньшей мере, 17 народных депутатов из фракции хотели составить мандат.

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