Борис Джонсон призвал снять табу на удары Storm Shadow на территории РФ

По его мнению, пора дать украинским военным инструменты, которые им действительно нужны, чтобы закончить работу.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон выразил поддержку украинским операциям в Курской области и призвал партнеров Украины снять все ограничения по уже предоставленному оружию, сообщает Daily Mail

По словам Джонсона, для тех, кто любит Украину и страстно желает украинцам свободы, последние несколько дней были волнительными. Он называет операцию в Курщине "лучшими новостями за долгое время".

"Этот молниеносный прорыв в Курскую область напоминает нам ключевую истину обо всей войне: с самого начала мы всегда недооценивали украинцев. Мы недооценивали их дар неожиданности, то, как они безжалостно держали в секрете свои последние планы. Мы недооценивали их смелость – их готовность делать то, что другие считали невозможным. И мы хронически недооценивали их настоящую ярость к российскому захватчику", – отметил Джонсон.

Поэтому, по его мнению, пора дать украинцам инструменты, которые им действительно нужны, чтобы закончить работу: "И под этим я имею в виду должное разрешение на использование тех инструментов, которые мы уже дали".

Как отметил Джонсон, когда речь идет о поддержке украинцев со стороны Великобритании, премьер-министру-лейбористу Киру Стармеру "пора прекратить выкручиваться".

"Единственный способ остановить планерные бомбы - это ударить по авиабазам, которые используют российские самолеты; а единственный способ ударить по этим базам - использовать западное оборудование, которое они уже имеют. Украинцы имеют систему ATACMS от США, у них есть ракеты Storm Shadow от Британии, что разрушают бункеры. Чего они не имеют, так это разрешения на использование этих ракет против своих мучителей", – пишет Джонсон и подчеркивает необходимость дать украинцам свободу наносить удары по военным объектам в России.

По мнению экс-премьера, сейчас пора для Великобритании снова продемонстрировать лидерство, проявить инициативу по Storm Shadow – "и остальные наши друзья и союзники последуют этому примеру".

"Да, конечно, всегда лучше – как говорил Черчилль – действовать совместно с американцами. Но это британское оружие, за которое платят британские налогоплательщики, и мы должны иметь мужество решать, как оно может быть использовано", – подчеркнул Джонсон.

Напомним, ранее The Times сообщила, что Вашингтон фактически блокирует разрешение Британии на использование Киевом ракет Storm Shadow на территории России на фоне опасений администрации Байдена по поводу эскалации войны.

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