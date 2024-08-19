Потери армии РФ в войне против Украины превысили 600 тысяч человек, - Генштаб

Общее количество потерь личного состава превысило 600 тысяч человек, а потери в технике, включая танки, боевые машины, артиллерию и авиацию, достигают тысяч единиц.

| Автор: Мальцева Ольга

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 19 августа 2024 года, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 600,470 человек. Только за последние сутки потери оккупационных войск выросли на 1,120 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Кроме значительных потерь в живой силе, российские войска продолжают терять и технику. Так, с начала полномасштабного вторжения было уничтожено:

8513 танков (+5 за сутки);

16495 боевых бронированных машин (+15 за сутки);

17104 артиллерийские системы (+48 за сутки);

1165 РСЗО (+4 за сутки);

925 средств ПВО (+2 за сутки).

Украинская армия также успешно нейтрализовала многочисленные воздушные цели, включая 367 самолетов, 328 вертолетов и 13,809 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня. Россияне потеряли 2,437 крылатых ракет и 28 кораблей и катеров. Также была уничтожена одна подводная лодка.

Не менее впечатляющими являются потери в автомобильной технике и специальном оборудовании:

23047 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+55 за сутки);

2863 единицы специальной техники (+17 за сутки).

Эти данные еще раз подтверждают высокий уровень потерь оккупационных войск РФ на поле боя. Следует отметить, что данные продолжают уточняться, и эти цифры могут меняться с учетом новой информации.

Напомним, Генштаб имел несколько сценариев наступления на РФ. Главком скрывал свои планы не только от западных партнеров, но и от главы ОП Андрея Ермака.