В Украине снова будут применять графики отключений электроэнергии

В Украине будут снова выключать свет, это связано с жарой и началом рабочей недели

Сегодня, 19 августа, в Украине снова будут отключать свет. Это связано с жарой и началом рабочей недели.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона. Отмечается, что вечером с 17:00 до 21:00 будет применена одна очередь. Кудрицкий считает, что на этой неделе именно в рабочие дни с понедельника по пятницу будет высокая нагрузка на энергосистему. А в выходные дни использование электроэнергии уменьшается, так что суббота и воскресенье "обещают быть все-таки легче", — подчеркнул глава «Укрэнерго».

"Пока мы видим достаточно подробный прогноз на завтрашний день. Действительно, тот дефицит, который мы видим на вечер его, к сожалению, нельзя перекрыть ни увеличенным производством, например на гидроэлектростанциях, ни дополнительными объемами аварийной помощи из Европы, и поэтому вынуждены прибегать к отключениям потребителей", — отметил Кудрицкий.

Ранее сообщалось, что Украинцы начали потреблять больше света из-за жары на юге Украины.