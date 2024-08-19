Прогноз погоды на 19 августа в Украине обещает преимущественно сухую и солнечную погоду, с возможными кратковременными дождями в западных областях.

| Автор: Мальцева Ольга

На сутки 19 августа Украину ожидает преимущественно сухая и теплая погода. По прогнозу синоптиков, большая часть территории страны будет находиться под влиянием небольшой облачности, а осадки практически не ожидаются. Лишь в западных областях страны, днем возможны кратковременные дожди с грозами, при чем облачность будет переменчивой. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Ветер будет дуть преимущественно с юго-востока со скоростью 5-10 м/с, что будет способствовать поддержанию теплого климата на большей части страны.

Температурный режим также обещает быть достаточно комфортным ночью, когда столбики термометров опустятся до 15-20° тепла, а на побережье морей - до 23°. Однако днем Украину ждет жаркий пик: в центральных и южных областях температура поднимется до 35-37°, что может вызвать определенный дискомфорт, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Карпатах, где обычно прохладнее, температура днем составит 23-28°.

Киевская область также получит свою порцию солнечного тепла. Днем в регионе ожидается температура 29-34°, при этом в самом Киеве дневной максимум может достичь 32-34°. Ночь обещает быть теплой с температурой 15-20°, а в столице 18-20°.

Напомним, потери армии РФ в войне против Украины превысили 600 тысяч человек. Общее количество потерь личного состава превысило 600 тысяч человек, а потери в технике, включая танки, боевые машины, артиллерию и авиацию, достигают тысяч единиц.