ВСУ уничтожили последний мост через Сейм в Курской области: РосСМИ

Украинские силы нанесли очередной мощный удар по российской логистике, уничтожив последний мост через реку Сейм в Курской области.

| Автор: Мальцева Ольга

В Курской области разрушен последний, третий мост через реку Сейм. Об уничтожении сооружения, которое могло быть использовано россиянами для переброски резервов в зону прорыва, сообщают пророссийские паблики и командование «Z-войск». Сейчас официального подтверждения этой информации нет.

Читайте также: Потери армии РФ в войне против Украины превысили 600 тысяч человек, - Генштаб

Речь идет о мосте в Глушковском районе. Это последний мост через Сейм, который может быть использован противником для переброски техники и личного состава в Курскую область.

«Это сильный удар по логистике значительной группировки российских военных, которые остаются между рекой и украинской границей. Теперь снабжать их можно только лодками или понтонами. Отступать тоже придется вплавь, без техники. Военкор Романов говорит, что ситуация опасна и требует эвакуировать Рыльск и Льгов, пока не поздно», - написал о данной ситуации украинский журналист Денис Казанский.

Как подчеркнул активист Стерненко, если информация об уничтожении третьего моста подтвердится, то «группировка противника в Теткино и ряде населенных пунктов остается отрезанной от основных сил». Следовательно, территория, подконтрольная Украине, может увеличиться более чем в полтора раза.

Читайте также: В Будапеште заявили, что выдача "нацкарт" россиянам не угрожает Европе

Напомним, Александр Сырский рассматривал три сценария для наступления на территорию России. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский спланировал тайную операцию на территории РФ в ответ на наступление россиян в Донецкой области в июле.