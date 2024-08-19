Россия подняла 6 бомбардировщиков: украинцев призвали не игнорировать тревогу

Шесть российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС совершили полет над акваторией Черного моря, что существенно повышает риск ракетных обстрелов по территории Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 19 августа в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Воздушные силы ВСУ призывают не пренебрегать воздушными тревогами в случае их объявления.

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«Отмечается активность 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома «Оленья» (Мурманская область), осуществляющих полет в юго-восточном направлении. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!», - говорится в сообщении.

Впоследствии командование сообщило о 6 вражеских бортах в воздухе.

Напомним, в Польше экстренно приземлили пассажирский самолет из-за обморочного пилота. 19 августа самолет Wizz Air, летевший из Варшавы на Кипр, совершил экстренную посадку в аэропорту имени Шопена после того, как пилот потерял сознание.